Все гостиницы Псковской области забронированы на майские праздники

Все места в гостиницах Псковской области забронированы на майские праздники, заявила председательница Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова в интервью «АиФ-Псков».

«Загрузка такая же, как всегда в этот период - 100%. Конечно, чуть позже можно будет найти места, поскольку кто-то отменит свою бронь из-за изменившихся планов», – пояснила эксперт.

Туристический кэшбек, действие которого в России пришлось на майские праздники, стал одной из причин такого высокого спроса, поскольку люди смогут вернуть часть средств, потраченных на отдых, отметила Светлана Баранова.

Эксперт также рассказала, что в первые майские праздники загрузка отелей примерно на 20% выше, чем во вторые. По ее словам, это связано с желанием людей встретить 9 мая по месту жительства, чтобы посетить парад в честь Дня Победы и поучаствовать в шествии «Бессмертного полка». Помимо этого, на улице к тому моменту становится теплее, и многие отправляются на дачу.

Светлана Баранова отметила, туристы едут в регион на два-три дня. Целые выходные туристическому отдыху чаще всего никто не посвящает, последний день обычно оставляют на домашние дела. Таким образом, сообщила эксперт, 3 и 10 мая в отелях региона будет уже много свободных мест.

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко поделилась, что при подготовке к поездке на майских праздники, за рекомендациями к ним обратились туристы из Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода и даже Чукотки. Жители Белоруссии также стали интересоваться Псковской областью.

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