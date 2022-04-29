Пассажирские катера запустили на Талабские острова в Псковском озере

С 29 апреля начали курсировать катера, которые доставляют пассажиров на Талабские острова в Псковском озере. Они отправляются от пристани в деревне Толба Псковского района, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский». Катера выполняют два утренних рейса — в 8:00 и 10:00, и один вечерний.
Катер «Талабск»
Фото телеканала «Первый Псковский».
Суда рассчитаны на 10 и 11 пассажиров. Перед новым сезоном навигации на катере, который носит название «Талабск», при участии администрации Псковского района был проведён косметический ремонт, заменена винтовая часть и двигатель.
Кроме того, в настоящее время к спуску на воду готовятся два новых судна, которым получили имена «Ян Залит» и «Иван Белов». Сейчас идёт процесс оформления всех необходимых документов.
На фото: катера «Ян Залит» и «Иван Белов»
Фото телеканала «Первый Псковский».
Эти катера были доставлены в регион прошлой осенью. Они имеют комфортные пассажирские салоны, надувные плоты на 16 и 20 человек, есть специальная каюта для отдыха экипажа. Судно оборудовано системами цифровой навигации и видеонаблюдения.