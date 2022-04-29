Пассажирские катера запустили на Талабские острова в Псковском озере

С 29 апреля начали курсировать катера, которые доставляют пассажиров на Талабские острова в Псковском озере. Они отправляются от пристани в деревне Толба Псковского района, передаёт корреспондент телеканала «Первый Псковский». Катера выполняют два утренних рейса — в 8:00 и 10:00, и один вечерний.

Суда рассчитаны на 10 и 11 пассажиров. Перед новым сезоном навигации на катере, который носит название «Талабск», при участии администрации Псковского района был проведён косметический ремонт, заменена винтовая часть и двигатель.

Кроме того, в настоящее время к спуску на воду готовятся два новых судна, которым получили имена «Ян Залит» и «Иван Белов». Сейчас идёт процесс оформления всех необходимых документов.