Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт

Два новых катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию в мае

21 марта 2022 года, 19:03

Два новых катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию уже в мае. Об этом сообщила руководительница Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Два новых катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию в мае

Фото: ПАИ

Она подчеркнула, что активно поступают вопросы от туристов о том, когда в регионе запустят маршрут на Талабские острова.

«Уже в мае состоится спуск на воду двух катеров для туристов, которых будут возить на острова», – пояснила спикер.

В октябре прошлого года 2021 года два катера приехали в деревню Толбица Псковского района. С помощью голосования псковичи выбрали для них названия «Ян Залит» и «Иван Белов». 

Telegram канал @informpskov
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове презентовали мобильное приложение о храмах из списка ЮНЕСКО
До - 7 градусов опустится температура в Псковской области в ночь на 22 марта
Причину отсутствия освещения на Октябрьском проспекте в Пскове назвал Борис Елкин
Почти 160 новых случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области
Оставшиеся новогодние украшения демонтируют в Пскове
Коллективный иммунитет от коронавируса сформирован в трех районах Псковской области
1,5 млрд рублей направят на капремонт 33 школ в Псковской области
«Псковская правда» вошла в топ-10 цитируемых СМИ региона по итогам недели
Специалист по недвижимости: Псковичи начнут вкладывать деньги не в квартиры, а в банки

Комментарии

Авторизация
No comments
Автодилеры затаились

Транспорт / Автопарк
4 марта 15:38

Автодилеры затаились

Что происходит на псковском авторынке?
Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Транспорт / Автопарк
25 февраля 17:32

Резкий рост спроса на новые автомобили фиксируют псковские дилеры

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу

Транспорт / Инфраструктура
15 февраля 17:45

Билеты на авиарейсы «Псков – Анапа» поступили в продажу