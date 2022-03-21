Два новых катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию в мае

Два новых катера для сообщения с Талабскими островами начнут навигацию уже в мае. Об этом сообщила руководительница Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Она подчеркнула, что активно поступают вопросы от туристов о том, когда в регионе запустят маршрут на Талабские острова.

«Уже в мае состоится спуск на воду двух катеров для туристов, которых будут возить на острова», – пояснила спикер.

В октябре прошлого года 2021 года два катера приехали в деревню Толбица Псковского района. С помощью голосования псковичи выбрали для них названия «Ян Залит» и «Иван Белов».