Двум псковским медикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» присвоили двум псковским медикам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках торжественного мероприятия за заслуги в сфере регионального здравоохранения и личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса вручил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» с присвоением знака отличия врачу-педиатру Псковской станции скорой медпомощи Оксане Ганеевой и фельдшеру скорой медицинской помощи поста «Пушкиногорский» Алевтине Диденко.

Кроме того, пять водителей и пять фельдшеров Псковской станции скорой помощи и медицинских постов в муниципалитетах региона были отмечены благодарственными письмами администрации Псковской области.