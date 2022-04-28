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Общество

Двум псковским медикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

28 апреля 2022 года, 19:45

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» присвоили двум псковским медикам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Двум псковским медикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Фото администрации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках торжественного мероприятия за заслуги в сфере регионального здравоохранения и личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса вручил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области» с присвоением знака отличия врачу-педиатру Псковской станции скорой медпомощи Оксане Ганеевой и фельдшеру скорой медицинской помощи поста «Пушкиногорский» Алевтине Диденко.

Кроме того, пять водителей и пять фельдшеров Псковской станции скорой помощи и медицинских постов в муниципалитетах региона были отмечены благодарственными письмами администрации Псковской области.

Двум псковским медикам присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области»

Фото администрации Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил работников медицинского учреждения за высочайшую работоспособность и верность профессии и подчеркнул, что благодаря их труду Псковская область достойно справилась с трудностями во время пандемии.

«Эти два года были особенно показательными. Они продемонстрировали, какая колоссальная нагрузка лежит на вас, а также какие сложности имеются в системе скорой медицинской помощи в регионе. Время показало и ваш профессионализм», – отметил губернатор региона.

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