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Общество

В Великих Луках утвердили границы объединенной зоны охраны исторического центра

28 апреля 2022 года, 17:30

Границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия регионального и федерального значения города Великие Луки утвердили на 10-й сессии Псковского областного Собрания. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента. Принятое постановление также определяет требования к градостроительным регламентам в границах данных зон.

В Великих Луках утвердили границы объединенной зоны охраны исторического центра

Фото: ПАИ

Документ был разработан с целью обеспечения сохранности групп объектов культурного наследия, которые расположены в историческом центре Великих Лук. Проект объединенной зоны также прошел согласование в Министерстве культуры Российской Федерации. Его разработали с учетом сложившейся современной застройки и существующего состояния территории.

Согласно проекту, в границы объединенной зоны в Великих Луках был включен 31 памятник архитектуры и искусства. Среди них пять объектов имеют статус федерального значения: мемориальный дом-музей академика Ивана Виноградова, земляная крепость на левом берегу реки Ловать, бюст дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, Казанская церковь и могила Александра Матросова.

В перечень объектов культурного наследия регионального значения вошли: училище духовное, собор Вознесенского монастыря, здание монастырских мастерских, пивоваренный завод Эльстинга, здание бывшей земской больницы, дом купца Шарапова, «круглый дом», а также здания, в которых ранее располагались аптекарский магазин, почтовая контора, торговая палата, второе городское училище и реальное училище.

В рамках постановления вся охраняемая зона для установления требований к градостроительным регламентам будет разделена на зоны. В частности, выделяется единая охранная зона, шесть единых зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности, которые будут разделены на несколько участков, а также единая зона охраняемого природного ландшафтом с выделенными внутри отдельными участками.

«Проект объединённой зоны охраны вводит высотные регламенты и ограничения применения цветовых и архитектурных решений, но не накладывает тотальный запрет на ведение хозяйственной деятельности в центральной части Великих Лук», – сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

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