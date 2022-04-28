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Общество

Псковичей приглашают принять участие в проекте «Минута памяти»

28 апреля 2022 года, 14:58

Жителей Псковской области приглашают принять участие в проекте Форума классных руководителей «Минута памяти», который организуют к Дню Победы. Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы.

В рамках проекта все желающие смогут рассказать о своих родственниках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Организаторы выразили надежду, что в акции также примут участие учителя и их ученики.

Проект «Минута памяти» реализуют в формате минутных видеороликов, которые будут размещены в социальной сети «ВКонтакте». Их создание позволит родителям познакомить детей с историей своей семьи: поговорить со старшими родственниками, совместно почитать семейный архив и полистать фотоальбомы.

Организаторы «Минуты памяти» подчеркнули, что участие в федеральном проекте позволит сохранить память о мужестве дедов и прадедов, которые самоотверженно и стойко сражались на фронтах Великой Отечественной войны, а также о героическом прошлом нашей страны.

Подробнее о самом проекте читайте здесь.

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