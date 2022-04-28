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Общество

Сейчас нужно работать оперативнее – Александр Котов о работе псковских антимонопольщиков

28 апреля 2022 года, 14:39

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал работать оперативнее областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом он заявил на сессии регионального парламента 28 апреля, сообщает ПАИ.

Сейчас нужно работать оперативнее – Александр Котов о работе псковских антимонопольщиков

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания

По его словам, ситуация с ростом цен в стране является животрепещущим и важным вопросов, который должен находиться на контроле у антимонопольной службы. Он отметил, что, согласно результатам мониторинга, который провел комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, в определенный момент на рынке возникла паника.

Александр Котов уточнил, что в этот период псковский УФАС работал без четкого взаимодействия с профильным комитетом. «Нам нужно сообща понять, какие нужно принять меры, чтобы не было роста цен», – подчеркнул председатель регионального парламента. Он отметил, что со стороны региональных антимонопольщиков были только «отписки».

Спикер Собрания также заявил, что на данный момент региональному УФАС необходимо принимать нестандартные решения и действовать молниеносно. «Поэтому очень важно здесь взаимодействие, скорость принятия решений. А если мы будем ждать запросы, распоряжения, то никакого оперативного взаимодействия не получится. Так можно работать в обычном режиме, а сейчас нужно работать оперативно», – обратился к руководителю областной антимонопольной службы Александр Котов.

Председатель регионального парламента обратил внимание, что псковские антимонопольщики все же провели проверки, однако это было несвоевременно и только после критики губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в адрес работы регионального УФАС. Александр Котов также поблагодарил руководителя ведомства Ольгу Милонаец и сотрудников за работу и выразил надежду, что управление будет действовать оперативнее.

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