Сейчас нужно работать оперативнее – Александр Котов о работе псковских антимонопольщиков

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал работать оперативнее областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом он заявил на сессии регионального парламента 28 апреля, сообщает ПАИ.
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов призвал работать оперативнее областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Об этом он заявил на сессии регионального парламента 28 апреля, сообщает ПАИ.
По его словам, ситуация с ростом цен в стране является животрепещущим и важным вопросов, который должен находиться на контроле у антимонопольной службы. Он отметил, что, согласно результатам мониторинга, который провел комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, в определенный момент на рынке возникла паника.
Александр Котов уточнил, что в этот период псковский УФАС работал без четкого взаимодействия с профильным комитетом. «Нам нужно сообща понять, какие нужно принять меры, чтобы не было роста цен», – подчеркнул председатель регионального парламента. Он отметил, что со стороны региональных антимонопольщиков были только «отписки».
Спикер Собрания также заявил, что на данный момент региональному УФАС необходимо принимать нестандартные решения и действовать молниеносно. «Поэтому очень важно здесь взаимодействие, скорость принятия решений. А если мы будем ждать запросы, распоряжения, то никакого оперативного взаимодействия не получится. Так можно работать в обычном режиме, а сейчас нужно работать оперативно», – обратился к руководителю областной антимонопольной службы Александр Котов.
Председатель регионального парламента обратил внимание, что псковские антимонопольщики все же провели проверки, однако это было несвоевременно и только после критики губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в адрес работы регионального УФАС. Александр Котов также поблагодарил руководителя ведомства Ольгу Милонаец и сотрудников за работу и выразил надежду, что управление будет действовать оперативнее.