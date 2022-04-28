Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На 50-70% сократилось количество сделок с недвижимостью в Псковской области в апреле

28 апреля 2022 года, 11:49

В Псковской области в апреле количество сделок с недвижимостью сократилось на 50-70%. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости» Андрея Шубарцова.

«После настоящего аншлага на рынке недвижимости в феврале-марте 2022 года, многие специалисты прогнозировали в ближайшие два месяца резкое снижение количества сделок на 50-70%. В апреле практически так и случилось», – подчеркнул Шубарцов.

Так, заметно сократилось даже количество звонков по рекламируемым объектам. Теперь покупатели требуют скидку на выбираемую жилплощадь и не соглашаются на первоначальную цену.

В банках также рассказали об отсутствии стабильного потока заявок на ипотеку, особенно на вторичное жилье. Так, банк ВТБ сообщил, что по сравнению с апрелем 2021 года количество заявок снизилось в восемь раз. Часть банков и вовсе практически остановили ипотечное кредитование. «Итоги месяца еще не подведены, но некоторые горячие новости рынка недвижимости позволяют более оптимистично смотреть на развитие ситуации», – заявил Андрей Шубарцов.

Эксперт рассчитывает, что рынок недвижимости нормализуется после того, как заработают озвученные президентом меры, а именно произойдет снижение ставки по льготной ипотеке и продление программы льготного кредитования при покупке жилья до конца года.

Подробнее о том, как обстоят дела на рынке недвижимости в Псковской области, читайте здесь >>>

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Сейчас нужно работать оперативнее – Александр Котов о работе псковских антимонопольщиков
Туристический потенциал Порховского района представят в ТИЦ Псковской области
В Пскове состоялось прощание с погибшим на Украине Алексеем Лашенковым
График выплаты пенсий жителям Псковской области сдвинется из-за праздников
Редактор «Псковской правды»: Приходите поучаствовать в эстафете, поддержите старые и добрые традиции
До +11 градусов прогреется воздух в Псковской области 28 апреля
С 5 мая земли в Псковской области начнут обрабатывать от борщевика
Хакеры взломали сайт администрации Пскова
Почти 60 случаев COVID-19 зафиксировали в Псковской области за прошедшие сутки

Комментарии

Авторизация
No comments
Студенты удивят

Общество
25 апреля 18:28

Студенты удивят

Псковичей ждет масштабный концерт в парке Строителей
Раньше — лучше

Общество / Соцзащита
25 апреля 16:40

Раньше — лучше

Псковские пенсионеры получат выплаты за май досрочно

Удар в челюсть

Общество / Здоровье
25 апреля 11:33

Удар в челюсть