На 50-70% сократилось количество сделок с недвижимостью в Псковской области в апреле

В Псковской области в апреле количество сделок с недвижимостью сократилось на 50-70%. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на партнера компании «AVI.GROUP. Центр недвижимости» Андрея Шубарцова.

«После настоящего аншлага на рынке недвижимости в феврале-марте 2022 года, многие специалисты прогнозировали в ближайшие два месяца резкое снижение количества сделок на 50-70%. В апреле практически так и случилось», – подчеркнул Шубарцов.

Так, заметно сократилось даже количество звонков по рекламируемым объектам. Теперь покупатели требуют скидку на выбираемую жилплощадь и не соглашаются на первоначальную цену.

В банках также рассказали об отсутствии стабильного потока заявок на ипотеку, особенно на вторичное жилье. Так, банк ВТБ сообщил, что по сравнению с апрелем 2021 года количество заявок снизилось в восемь раз. Часть банков и вовсе практически остановили ипотечное кредитование. «Итоги месяца еще не подведены, но некоторые горячие новости рынка недвижимости позволяют более оптимистично смотреть на развитие ситуации», – заявил Андрей Шубарцов.

Эксперт рассчитывает, что рынок недвижимости нормализуется после того, как заработают озвученные президентом меры, а именно произойдет снижение ставки по льготной ипотеке и продление программы льготного кредитования при покупке жилья до конца года.

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