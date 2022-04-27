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Общество

Делегация из Псковской области принимает участие в Международном экономическом форуме в Белоруссии

27 апреля 2022 года, 17:51

Делегация из Псковской области принимает участие в X Международном экономическом форуме в белорусском городе Орша. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Форум открылся в Белоруссии 27 апреля.

Делегация из Псковской области принимает участие в Международном экономическом форуме в Белоруссии

Фото: ПАИ

В мероприятии в составе делегации Псковской области принимают участие представители Торгово-промышленной палаты Псковской области, областного центра поддержки малого и среднего бизнеса «Мой бизнес», а также региональных предприятий.

Программа X Международного экономического форума рассчитана на четыре дня. Так, 27 апреля в рамках мероприятия проходит пленарное заседание «Межрегиональное сотрудничество как основа устойчивого развития и преодоления современных вызовов».

Глава Витебского отделения Торгово-промышленной палаты Белоруссии Наталья Воробьёва, выступая на пленарном заседании, которое посвящено межрегиональному взаимодействию, обратила внимание на высокое качество взаимодействия с Торгово-промышленной палатой Псковской области.

Заместитель директора по специальным проектам центра поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области «Мой бизнес» Наталья Папишина, в свою очередь, пригласила всех участников форума в Псков. «Мы должны развиваться несмотря ни на что, от этого зависит благосостояние наших городов, наших государств», – подчеркнула она.

Кроме того, 27 апреля на X Международном экономическом форуме пройдет несколько тематических секций. В рамках одной из них пройдет рабочая встреча, в ходе которой будут рассмотрены вопросы регионального сотрудничества, минимизации санкционного влияния на бизнес и установления контактов.

В четверг, 28 апреля, на форуме будет обсуждаться тема сотрудничества с Китаем. Как отметили организаторы, в этот день с презентациями выступят китайские и белорусские компании, которые заинтересованы в расширении сотрудничества на российском и белорусском рынках.

29 апреля участники форума обсудят вызовы, возможности развития и финансирование региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства. В процессе дискуссионной площадки регионы Белоруссии и России обменяются опытом поддержки малого и среднего предпринимательства.

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