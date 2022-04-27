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Общество

В Пскове полицейские провели спасательную операцию по переводу бобра через дорогу

27 апреля 2022 года, 17:36

Сотрудники полиции провели спасательную операцию в Пскове, в ходе которой они перевели бобра через дорогу. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области.

В Пскове полицейские провели спасательную операцию по переводу бобра через дорогу

Источник: pixabay.com

Инцидент произошел в Пскове 27 апреля в районе двух часов ночи. Экипаж патрульно-постовой службы в составе инспекторов мобильного взвода №1 отдельного батальона ППС УМВД России по Пскову лейтенантов полиции Виталия Иванова и Василия Носсонова совершали патрулирование по улице Инженерной в сторону перекрестка с улицей Алтаева.

Во время патрулирования полицейские обратили внимание на то, что автомобилисты, которые ехали впереди, начали резко менять траекторию движения и сбрасывать скорость из-за небольшого объекта, который в тот момент двигался по проезжей части. Подъехав ближе, они обнаружили бобра, который пытался перейти четырехполосную автомобильную дорогу.

Для спасения жизни животного и обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы патрульно-постовой службы попытались ограничить движение на данном участке, передав информацию по радиостанции другим экипажам.

На помощь коллегам приехали экипаж дорожных полицейских – взвода №2 ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Пскову в составе инспектора ДПС лейтенанта полиции Ильи Иванов и старшего инспектора ДПС старшего лейтенанта полиции Александра Жукова. 

Движение на данном автомобильном участке было восстановлено после того, как бобру удалось перебраться на другую сторону дороги. Экипаж ППС же продолжил патрулирование по своему маршруту.

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