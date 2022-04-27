Список партнеров расширился у великолукского завода «Импульс»

Крупнейший производитель свинцово-кислотных и щелочных аккумуляторов и батарей великолукский аккумуляторный завод «Импульс» расширяет список партнеров. Об этом сообщает ПАИ со ссылкой на коммерческого директора предприятия Артёма Худолея.

Представили великолукского завода приняли участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022», проходившей в Ташкенте (Узбекистан). Предприятие Псковской области было представлено на коллективном стенде Российского экспортного центра – Произведено в России.

Артём Худолей сообщил, что представители великолукский аккумуляторный завод «Импульс» в рамках Международной выставки провели свыше 20 целевых встреч с крупными компаниями и потребителями продукции. Среди них «Узтрансгаз», «Узбекуголь», «Транс Инженеринг Груп», «Узбекистон Темир Йуллари», «Узбекгидроэнерго» и другие.

Коммерческий директор предприятия уточнил, что компании обменялись информацией и начали подготовку для заключения договора с целью организации долгосрочного и плодотворного сотрудничества. Артём Худолей подчеркнул, что великолукский завод заинтересован в развитии сотрудничества с компаниями быстроразвивающегося и прогрессивного Узбекистана, которые применяют современные технологии.

«В современной экономике и строительстве большое внимание уделяется экологии и автоматизации, а для этих целей нужны надежные источники резервного питания и накопления чистой энергии. Именно к таким относится продукция предприятия «Импульс», – отметил коммерческий директор великолукского аккумуляторного завода.

В Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2022» делегацию Псковской области также представляли генеральный директор регионального Фонда инвестиционного развития Наталья Плявинская, заместитель руководителя службы сопровождения инвестиционных проектов АО «ОЭЗ ППТ «Моглино» Сергей Дутов, а также председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

Международная промышленная выставка «Иннопром. Центральная Азия – 2022» проходила с 25 по 27 апреля на территории конгрессно-выставочной площадки Узбекистана «Узэкспоцентр». Организаторами мероприятия являются Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и Министерство промышленности и торговли России.

В выставке приняли участие 700 бизнес-делегаций и производственных компаний из России, Белоруссии, Узбекистана, Франции, Турции, Венгрии, Германии, Армении, Таджикистана, Киргизии и Казахстана, 200 экспонентов выставки из 11 стран, десять тысяч гостей. В рамках неё прошли 15 специализированных сессий деловой программы.