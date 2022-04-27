Псковским родителям рассказали, как оградить детей от взрослого контента

Псковским родителям рассказали, как оградить детей от взрослого видео-контента на различных видеохостингах. Об этом в интервью «Комсомольской правде» сообщила генеральный директор Киностудии им. Горького и председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По её словам, видеохостинги, которые обладают огромной аудиторией, в условиях сегодняшнего информационного противостояния не могут стать политизированными площадками, поскольку среди их пользователей выделяется множество подростков и детей, у которых очень подвижна психика.

В связи с этим председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева призвала родителей внимательнее относиться к тому, какой видео-контент просматривают их дети. «Различных видеоматериалов сейчас в разы больше, чем во времена нашего детства. Нужно обращать внимание на возрастную маркировку мультфильмов, время суток, в которое ребенок смотрит контент», – подчеркнула она.

Юлиана Слащева порекомендовала родителям чаще обращаться к популярным отечественным телевизионным каналам, у которых с учетом возрастных градаций аудитории выстроена сетка вещания, и к российским интернет-площадкам Кинопоиск, Okko и Premier, на которых размещается качественный детский контент.

«Можно спокойно оставить ребенка у экрана и быть уверенным, что он смотрит качественные, развивающие мультфильмы», – заявила генеральный директор Киностудии им. Горького.

Полное интервью о том, как не допустить взрослый видео-контент в мир российских детей, читайте в интервью председателем правления «Союзмультфильма»Юлианой Слащевой на сайте «Комсомольской правде».