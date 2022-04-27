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Общество

Число пунктов временного размещения беженцев из ЛДНР и Украины увеличили в Псковской области

27 апреля 2022 года, 16:04

В Псковской области расширен перечень пунктов временного размещения и питания беженцев, которые покинули территории ДНР, ЛНР и Украины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее постановление подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Число пунктов временного размещения беженцев из ЛДНР и Украины увеличили в Псковской области

Фото Андрея Степанова

700 места для размещения вынужденных переселенцев обустроят в Псковской области на базе пансионатов, гостиниц, баз отдыха, санаториев и оздоровительных лагерей, которые располагаются в Пустошкинском, Новосокольническом, Печорском и Невельском районах, а также в Пушкинских горах и в Пскове.

Всего в Псковскую область в середине апреля в составе организованной группы ДНР, ЛНР и Украины прибыли 400 человек. В основном это женщины и дети. Их разместили на базе санатория «Голубые озера» в деревне Опухлики Невельского района. 

Вынужденным переселенцам оказывается поддержка в вопросах обустройства, а также вещевая, социальная и миграционная помощь и помощь в трудоустройстве. Кроме того, с беженцами работают психологи и медицины. Дети продолжили обучение в местном школе.

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