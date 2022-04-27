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Общество

27 апреля в Пскове можно будет получить георгиевскую ленточку

27 апреля 2022 года, 12:18

27 апреля в Пскове вручают георгиевские ленточки на площади Победы, площади Ленина, в Детском парке, в Кутузовском парке. В 11:30 акция стартовала в Крестах. Об этом сообщила руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

27 апреля в Пскове можно будет получить георгиевскую ленточку
Екатерина Родина
Фото: ПАИ

С 16:00 до 17:00 георгиевскую ленточку можно будет получить на площади Победы, площади Ленина и в парках.

«Еще несколько точек есть, их опубликуем у себя в соцсетях. В муниципалитетах акция тоже состоится», – поделилась Екатерина Родина.

Заместитель начальника Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Виктория Прокопчук попросила горожан сохранять ленточку. Она также сообщила, что 9 мая в Пскове ее можно будет получить у волонтеров перед парадом Победы.

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