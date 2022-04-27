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Общество

Проект студентов ПсковГУ победил в международном конкурсе

27 апреля 2022 года, 08:28

Диплом 1 степени получили студенты Псковского государственного университета Кристина Грибова и Кирилл Дударев в Международном конкурсе презентаций для студентов и учащихся образовательных учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза. Конкурс состоялся в Нижнем Новгороде 20 апреля.

Проект студентов ПсковГУ победил в международном конкурсе

Студенты победили в номинации «Презентация к научной разработке» с проектом «Создание мобильного приложения для определения свободных парковочных мест и оптимизации работы транспорта коммунальных служб во дворах жилых домов в городской среде с использованием искусственного интеллекта». 

Кирилл Дударев рассказал, что разработанная IT-технология, включает в себя искусственный интеллект, системы видеоаналитики и видеонаблюдения, обработку баз данных и обучение нейросети в 3D среде, а мобильное приложение представляет собой часть этой технологии, которая доступна пользователю. 

Авторы уже имеют предварительные договоренности с заинтересованными городскими управляющими компаниями. В настоящий момент для реализации проекта ищут инвесторов.

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