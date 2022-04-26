Олеся Назарой о «Вахте памяти»: Патриотическая работа очень важна сегодня

«Патриотическая работа очень важна сегодня. Без подобных мероприятий очень сложно остановиться в суетной жизни и вспомнить кто ты такой, откуда ты родом и почему тебе есть за что гордиться своей страной», - заявила «Псковской правде» Олеся Назарой, замдиректора АНО «Центр молодежи и общественных инициатив». Это мнение она высказала, комментируя открывшуюся в «Псковской области» 25 апреля Международную «Вахту Памяти-2022».

«Очень рада, что Вахта снова стартовала на территории Псковской области, поиск - важная ее составляющая», - добавила Олеся Назарой. «Только вдумайтесь, каждый человек должен иметь возможность быть похороненным по-человечески, чтобы семья знала, где и как закончилась жизнь родного человека, - подчеркнула она. - Сколько уже восстановленных историй благодаря Вахте, сколько близких смогли отпустить мысли о пропавшем без вести».

25 апреля в Новосокольническом районе бБолее 120 человек приступили к поиску останков солдат и офицеров, погибших на территории Маевской волости в годы Великой Отечественной войны. В работе участвуют отряды из Псковской, Московской, Свердловской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края и других регионов России, а также Республики Беларусь.

В Невельском районе поисковый отряд «Патриот 60» и представители аналогичных объединений из ряда других регионов проведут экспедицию на месте прорыва трех уральских дивизий в июле 1941 года из немецкого окружения.

Международная «Вахта Памяти» организована Псковским региональным отделением Поискового движения России и Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организацией «След «Пантеры» при поддержке администрации Псковской области.