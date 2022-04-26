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Общество

Ведерников о строительстве дома на улице Завеличенской: Степень готовности объекта высокая

26 апреля 2022 года, 19:45

26 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку дома №28 по улице Завеличенской в Псковском районе, срок сдачи в эксплуатацию которого застройщик несколько раз переносил из-за проблем с финансирование. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной администрации.

Ведерников о строительстве дома на улице Завеличенской: Степень готовности объекта высокая

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках рабочего выезда представитель подрядной организации доложил Михаилу Ведерникову, что в настоящее время для продолжения строительства дома уже получены 50 млн заемных средств, закуплены строительные материалы и проведены первоочередные платежи. Ранее подрядчик приобрел оборудование, которое в настоящее время попало под санкционные ограничения.

На данный момент на строительной площадке дома №28 по улице Завеличенской в Псковском районе работают порядка 60 рабочих, задействованы восемь подрядных и субподрядных организаций. В ближайшем будущем общее число специалистов постепенно планируют увеличить до 80 человек.

Вице-губернатор Василий Осипов подчеркнул, что в настоящее время на строительном объекте ведется разводка и монтаж инженерных сетей, а также пусконаладочные работы на лифтовом оборудовании.

Ведерников о строительстве дома на улице Завеличенской: Степень готовности объекта высокая

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Кроме того, ведется подготовка площадки для благоустройства прилегающей территории многоквартирного дома. Для проведения работ планируют привлечь субподрядную организацию, которая оборудует парковку и тротуары, а также установит детскую площадку.

Михаил Ведерников также поручил вывести изображение с установленных на объекте камер видеонаблюдения на его рабочее место, а также призвал всех ответственных в режиме реального времени следить за ходом строительства.

«Должен быть организован ежедневный контроль. Еженедельно докладывайте по выполнению графика строительства, каждые две недели будем проводить совещания. За этот объект каждый несет персональную ответственность. Степень готовности объекта высокая, нужно приложить максимум усилий для завершения стройки», – подчеркнул губернатор Псковской области.

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