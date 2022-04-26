Ведерников о строительстве дома на улице Завеличенской: Степень готовности объекта высокая

26 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку дома №28 по улице Завеличенской в Псковском районе, срок сдачи в эксплуатацию которого застройщик несколько раз переносил из-за проблем с финансирование. Об этом «Псковской правде» сообщили в региональной администрации.

В рамках рабочего выезда представитель подрядной организации доложил Михаилу Ведерникову, что в настоящее время для продолжения строительства дома уже получены 50 млн заемных средств, закуплены строительные материалы и проведены первоочередные платежи. Ранее подрядчик приобрел оборудование, которое в настоящее время попало под санкционные ограничения.

На данный момент на строительной площадке дома №28 по улице Завеличенской в Псковском районе работают порядка 60 рабочих, задействованы восемь подрядных и субподрядных организаций. В ближайшем будущем общее число специалистов постепенно планируют увеличить до 80 человек.

Вице-губернатор Василий Осипов подчеркнул, что в настоящее время на строительном объекте ведется разводка и монтаж инженерных сетей, а также пусконаладочные работы на лифтовом оборудовании.