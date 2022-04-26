12 предприятий Псковской области приняли участие во флешмобе #МыРаботаем

Во флешмобе #МыРаботаем приняли участие 12 предприятий Псковской области. Всего в акции уже поучаствовали более 1 тыс. 200 российских предприятий, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Минпромторга РФ .

Масштабная акция под хештегом #МыРаботаем о работе отечественных предприятий стартовала в социальных сетях в конце марта текущего года. В ней уже приняли участие свыше 1 тыс. 200 представителей различных отраслей производства из 83 регионов России.

Из Псковской области в масштабном флешмобе поучаствовали 12 предприятий. Среди них предприятия от тяжелого машиностроения до агропромышленного комплекса. Региональные видеоролики уже собрали более 300 тыс. просмотров в соцсетях.

Акцию #МыРаботаем также поддержало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. В ведомстве поблагодарили всех тех, кто не прекращает работу вопреки введенным в отношении нашей страны санкциям.

«Для обеспечения бесперебойной работы отечественных товаропроизводителей правительство России реализует антикризисные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне, ведется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают работать, а часто даже наращивают мощности», – отметил заместитель Минпромторга России Алексей Беспрозванных.

Он также уточнили, что запущенный предприятиями всероссийский флешмоб #МыРаботаем стал эффективным инструментом, который показывает реальную картину сегодняшнего дня. «Неслучайно 83 региона подключились к этой акции. Работайте, друзья, а мы поддержим!» – подчеркнул Алексей Беспрозванных.

Работников российских предприятий также поддержали и 39 глав субъектов, которые на своих официальных страницах в социальных сетях опубликовали посты с видеороликами. Поддерживают отечественные предприятия и жители страны. Опубликованные видеоролики в сумме набрали более 40 млн просмотров, свыше 4 тыс. репостов и сотни комментариев. В частности, ролик, в котором приняли участие фермеры, пекари и производители сыров из республики Башкортостан набрал более 850 тыс. просмотров.

Среди всех предприятий, которые приняли участие во флешмобе #МыРаботаем, лидерами стали мини-пекарни и хлебозаводы, так как на долю пищевой промышленности пришлось более половины всех участников масштабной акции.

В социальных сетях для жителей страны в рамках акции были сняты кадры, которые сделали на мукомольных заводах, мясокомбинатах, тепличных хозяйствах, молокозаводах, пивобезалкогольных производствах, а также в рыбных и рыбоводческих цехах.