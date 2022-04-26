Восемь дворов в Пскове отремонтируют по нацпроекту до конца июля

До 29 июля текущего года в Пскове в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в порядок приведут восемь дворовых территорий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик ООО «Печорыагродорстрой» благоустроит дворы на улице Юбилейной, 93, перекрестке Олега Зобова, 15, а также на улице Печорской, 1. ООО «Дорожник-2010» обновит дворовые территории многоквартирных жилых домов №6 и №22 по улице Стахановской. А дворы по улице Новоселов №32 и №48, а также Алексея Алехина, 4 отремонтирует ООО «ДРС60».

Как сообщили в администрации Пскова, подрядные организацию отремонтируют и выполнят устройство тротуаров, покрытий проездов и парковок из асфальтобетонной смени, отрегулируют высотное положение крышек колодцев, установят бортовой камень, заменят люки, плиты и посев газонов.

Ремонтные работы в псковских дворах должны быть завершены до 29 июля 2022 года. Их заказчиков выступает управление городского хозяйства городской администрации.

Ремонт дворовых территорий в Пскове будет осуществлен в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков». Средства на эти цели будут выделены из федерального и областного бюджетов на 2022 год.