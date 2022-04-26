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Политика

Сергей Гаврилов стал исполняющим полномочия главы Пскова

26 апреля 2022 года, 13:13

Сергей Гаврилов стал исполняющим полномочия главы Пскова. Об этом сообщает Псковское агентство информации. Такое решение приняли 26 апреля по результатам тайного голосования на 65-й сессии Псковской городской Думы.

Сергей Гаврилов стал исполняющим полномочия главы Пскова

Фото: Андрей Степанов

В бюллетени для тайного голосования были кандидатуры Сергея Гаврилова от партии «Единая Россия» и Александра Баева от партии КПРФ. Голос за Гаврилова отдали 18 депутатов, за Баева – два.

Начиная с 27 апреля и до вступления в должность нового главы города Сергей Гаврилов будет и. п. главы Пскова.

Елена Полонская была главой Пскова с ноября 2019 года. 26 апреля 2022 года она досрочно сложила свои полномочия.

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