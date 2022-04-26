Псковичи смогут без проблем отдохнуть в Крыму

Количество железнодорожных и автобусных маршрутов в Крым в летний период будет увеличено, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Как отметили в компании, в сообщении с полуостровом летом будут курсировать 16 пар поездов из Москвы и регионов, в том числе, из Пскова. У половины рейсов частота курсирования на летний сезон может быть увеличена, что связано с увеличением спроса на билеты. Кроме того, в связи с увеличением спроса на билеты из Москвы в Крым и обратно планируется назначение на летний сезон 17-й пары поездов: 197/198 Москва — Симферополь.

Компания планирует за летний период 2022 года перевезти в Крым 2,3 млн пассажиров. Для сравнения в 2021 году за летний сезон было перевезено почти в два раза меньше туристов — 1,2 млн.

Отметим, что в последние годы значительно выросла популярность Крыма среди псковских туристов. Резкий толчок для увеличения турпотока дал мост через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года, а также новый терминал аэропорта Симферополя и запуск прямых авиаресов из Пскова в Симферополь.