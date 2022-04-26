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Общество

Псковичи смогут без проблем отдохнуть в Крыму

26 апреля 2022 года, 11:55

Количество железнодорожных и автобусных маршрутов в Крым в летний период будет увеличено, сообщает железнодорожный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Как отметили в компании, в сообщении с полуостровом летом будут курсировать 16 пар поездов из Москвы и регионов, в том числе, из Пскова. У половины рейсов частота курсирования на летний сезон может быть увеличена, что связано с увеличением спроса на билеты. Кроме того, в связи с увеличением спроса на билеты из Москвы в Крым и обратно планируется назначение на летний сезон 17-й пары поездов: 197/198 Москва — Симферополь.

Компания планирует за летний период 2022 года перевезти в Крым 2,3 млн пассажиров. Для сравнения в 2021 году за летний сезон было перевезено почти в два раза меньше туристов — 1,2 млн.

Отметим, что в последние годы значительно выросла популярность Крыма среди псковских туристов. Резкий толчок для увеличения турпотока дал мост через Керченский пролив, открытый в мае 2018 года, а также новый терминал аэропорта Симферополя и запуск прямых авиаресов из Пскова в Симферополь. 

Псковичи смогут без проблем отдохнуть в Крыму

top10a.ru
СПРАВКА

Есть по меньшей мере 5 причин посетить Крым:

1. Природа и ее великое разнообразие

Крым – это место, одно из немногих, которое объединило в себе всевозможные пейзажи, достопримечательности, пляжи, горы, заповедники, реки, пещеры, даже морей в Крыму несколько.

2. Пляжи

Их в Крыму огромное множество и, представляете, они очень друг от друга отличаются. Даже пляж здесь можно подобрать по своим предпочтениям.

3. Оздоровительные курорты

Мало кто знает, что крымским воздухом лечили туберкулез. А о профессионализме и продуктивной работе местных работников санаториев можно говорить бесконечно.

4. Кухня

Крымский полуостров может похвастаться коронными блюдами 80 стран мира!

5. Детский досуг

Крым просто создан для отдыха с детьми. Чистейший воздух, теплое море, детские пансионаты и лагери. Отличная возможность поднять иммунитет своему ребенку.

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