Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за прошедшую неделю

25 апреля 2022 года, 14:35

За минувшую неделю с 18 по 24 апреля газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», издание получило индекс цитируемости 0,01 и заняла девятую строчку рейтинга.

«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за прошедшую неделю

Другие СМИ использовали в своих публикациях материалы «Псковской правды» о запуске в 2024 году завода по переработке отходов в Псковской области и о должниках, которые не смогли выехать заграницу.

Лидером недельного рейтинга стало Псковское агентство информации с ИЦ 3,58. ПЛН с результатом 3,54 оказалась на второй строчке. На третьем месте – телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 2,69), далее идут ГТРК «Псков» (ИЦ 0,45) и портал luki.ru (ИЦ 0,1).

В ТОП-10 на седьмом месте находится также «АиФ-Псков», который работает в составе одного холдинга с «Псковской правдой», ПАИ и «Первым Псковским».

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

25 апреля в Невельском районе открылась «Вахта памяти»
На развитие дорожной сферы Псковской области выделят более 1,2 млрд рублей
Петербуржец получил ожоги рук в результате пожара в Плюсском районе
Системе «Лесохранитель» помогает выявить более половины лесных пожаров в Псковской области
Постоянные ремесленные ярмарки будут работать в туристических точках Пскова
С 26 по 30 апреля по ночам будет закрыто движение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове
Борис Елкин: Шествие «Бессмертного полка» пройдет по Октябрьскому проспекту
Небольшой дождь ожидается в Псковской области 25 апреля
Псковичей приглашают принять участие в конкурсе чтецов «Живой как жизнь»

Комментарии

Авторизация
No comments
Удар в челюсть

Общество / Здоровье
25 апреля 11:33

Удар в челюсть
Чем опасны лисички

Общество
21 апреля 15:08

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток
Три в одном

Общество
20 апреля 12:01

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов