«Псковская правда» вошла в рейтинг самых цитируемых СМИ региона за прошедшую неделю

За минувшую неделю с 18 по 24 апреля газета «Псковская правда» вошла в ТОП-10 самых цитируемых СМИ Псковской области. По данным сервиса «Медиалогия», издание получило индекс цитируемости 0,01 и заняла девятую строчку рейтинга.

Другие СМИ использовали в своих публикациях материалы «Псковской правды» о запуске в 2024 году завода по переработке отходов в Псковской области и о должниках, которые не смогли выехать заграницу.

Лидером недельного рейтинга стало Псковское агентство информации с ИЦ 3,58. ПЛН с результатом 3,54 оказалась на второй строчке. На третьем месте – телеканал «Первый Псковский» (ИЦ 2,69), далее идут ГТРК «Псков» (ИЦ 0,45) и портал luki.ru (ИЦ 0,1).

В ТОП-10 на седьмом месте находится также «АиФ-Псков», который работает в составе одного холдинга с «Псковской правдой», ПАИ и «Первым Псковским».