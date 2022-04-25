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Общество

Постоянные ремесленные ярмарки будут работать в туристических точках Пскова

25 апреля 2022 года, 11:57

В туристических местах Пскова будут работать постоянные ремесленные ярмарки. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

Постоянные ремесленные ярмарки будут работать в туристических точках Пскова

Фото: Андрей Степанов

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал запуск постоянной ярмарки.

Борис Елкин отметил, что заниматься торговлей хотят ремесленники и дачники. «Первых нужно разместить в туристических местах, вторых — распределять по городу», – считает он.

3-4 точки будут предусмотрены для местных жителей. Специально для продаж будут закуплены брендированные столы, чтобы люди сбывали товар под крышей.

«Это будут ярмарки выходного дня, но при желании люди смогут и по будням торговать», – рассказал Борис Елкин.

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