Постоянные ремесленные ярмарки будут работать в туристических точках Пскова

В туристических местах Пскова будут работать постоянные ремесленные ярмарки. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
В туристических местах Пскова будут работать постоянные ремесленные ярмарки. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал запуск постоянной ярмарки.
Борис Елкин отметил, что заниматься торговлей хотят ремесленники и дачники. «Первых нужно разместить в туристических местах, вторых — распределять по городу», – считает он.
3-4 точки будут предусмотрены для местных жителей. Специально для продаж будут закуплены брендированные столы, чтобы люди сбывали товар под крышей.
«Это будут ярмарки выходного дня, но при желании люди смогут и по будням торговать», – рассказал Борис Елкин.