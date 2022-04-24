В Псковской области начался пожароопасный сезон

С 23 апреля на территории Псковской области местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс по шкале региона). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Администрация Псковской области призывает быть внимательными и не допускать пала травы, поскольку данное действие является частой причиной лесных пожаров, а также наносит ущерб имуществу.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить «01», «112» или «101» – через мобильный.

Телефон бесплатной прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100-94-00 , куда в любое время можно сообщить о происшествиях на территории лесного фонда.