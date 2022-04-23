Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню

К началу лета в Пскове в порядок приведут территорию Финского парка. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Вместе с главой городской администрации Борисом Елкиным Михаил Ведерников посетил воркаут-площадку у Кузнецкого моста в Финском парке. Губернатор напомнил, что в конце 2021 года передал Пскову и Великим Лукам для уличного баскетбола и футбола два антивандальных комплекта ворот.

«Спортивная площадка уже пользуется большим спросом у молодежи. Во время посещения объекта иностранные студенты ПсковГУ играли в крикет. Пообщались с ребятами, площадкой все очень довольны. Сегодня будут играть в футбол!» – уточнил глава региона.

Михаил Ведерников во время посещения площадки также обратил внимание на то, что на территории Финского парка «есть, над чем работать». Так, в настоящее время в парке местами рушится брусчатка и уже разрушены несколько лестниц.

«Договорились с Борисом Андреевичем привести территорию в порядок к началу лета», – подчеркнул губернатор.