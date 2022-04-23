Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню

23 апреля 2022 года, 14:40

К началу лета в Пскове в порядок приведут территорию Финского парка. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своем Телеграм-канале.

Территорию Финского парка в Пскове приведут в порядок к июню

Фото Дарьи Хватковой

Вместе с главой городской администрации Борисом Елкиным Михаил Ведерников посетил воркаут-площадку у Кузнецкого моста в Финском парке. Губернатор напомнил, что в конце 2021 года передал Пскову и Великим Лукам для уличного баскетбола и футбола два антивандальных комплекта ворот.

«Спортивная площадка уже пользуется большим спросом у молодежи. Во время посещения объекта иностранные студенты ПсковГУ играли в крикет. Пообщались с ребятами, площадкой все очень довольны. Сегодня будут играть в футбол!» – уточнил глава региона.

Михаил Ведерников во время посещения площадки также обратил внимание на то, что на территории Финского парка «есть, над чем работать». Так, в настоящее время в парке местами рушится брусчатка и уже разрушены несколько лестниц.

«Договорились с Борисом Андреевичем привести территорию в порядок к началу лета», – подчеркнул губернатор.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

55 случаев COVID-19 выявили в Псковской области 22 апреля
Ведерников: Праздник Пасхи в Псковской области пройдет в привычном и полноценном формате
Псковский губернатор поздравил коллектив музея «Ледовое побоище» в Самолве с 10-летним юбилеем
До 40 млн рублей увеличили грантовый фонд конкурса ТОСов в Псковской области
Причину переноса работ по благоустройству территории Сиреневого бульвара в Пскове назвал Михаил Ведерников
Порядка 190 млн рублей направят на реконструкцию и строительство новых сетей ливневки в одном из микрорайонов Пскова
Талабские острова могут стать объектом культурного наследия народов России
Пенсионер погиб по вине уснувшего водителя в Усвятском районе
Михаил Ведерников проконтролировал строительство социального городка в деревне Борисовичи

Комментарии

Авторизация
No comments
Чем опасны лисички

Общество
21 апреля 15:08

Чем опасны лисички

Эксперт посоветовал псковичам фотографировать ежей и не кормить с рук уток
Три в одном

Общество
20 апреля 12:01

Три в одном

Берег реки Великой благоустроят за счет синергии разных проектов

Что делать с отрыжкой?

Общество / Здоровье
19 апреля 12:42

Что делать с отрыжкой?