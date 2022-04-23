Николай Басков призвал псковичей не заставлять своих детей заниматься музыкой

Не заставлять своих детей заниматься музыкой призвал жителей Псковской области народный артист России Николай Басков. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью, которое вышло на телеканале «Первый Псковский».



֪Певец и композитор Николай Басков поделился, что исходя из своих личных наблюдений, детям не нужно мешать заниматься музыкой. Народный артист России отметил, что при желании родителей отправить ребёнка на обучение игре на музыкальном инструменте, необходимо перед этим подвести его к этому и посмотреть, понравится ли ему подобный путь. «Профессионал вырастет только в том случае, если он будет жаждать этого. Вот если вы чувствуете жажду в своём ребенке к тому или иному предмету, либо в спорте, либо в музыке, либо в изучении иностранных языков, всё что угодно, вы чувствуете жажду – дайте ему напиться этим предметом. Не понравится – не заставлять», – подчеркнул певец Николай Басков. Он уточнил, что когда ребенка заставляют делать то, что ему не нравится, у него происходит внутреннее «заглушенное отторжение», которое с течением времени только накапливается. Из-за этого дети не могут себя реализовать, так как им это неинтересно, и они делают это неохотно, без огня в глазах.



При этом, когда «горишь» тем, чем занимаешься или увлекаешься, можно добиться многого. Николай Басков поделился, что в шесть лет он хотел научиться играть на ложках, и родители его отдали в музыкальную школу, где певец играл «Барыню-сударыню». Народный артист России подчеркнул, что это давало ему как музыкальное развитие, так и человеческое, поскольку он общался с другими ребятами. «Я переходил из одной школы в другую, потому что мой отец был военный, мы много ездили, поэтому мне каждый раз надо было приходить в класс и завоёвывать внимание к себе. Это тоже сыграло определённую роль в моей карьере», – прокомментировал Николай Басков.