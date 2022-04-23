Псковский губернатор поздравил коллектив музея «Ледовое побоище» в Самолве с 10-летним юбилеем

Губернатор Псковской области в рамках еженедельного обращения к жителям региона 23 апреля поздравил коллектив и руководителя музея «Ледовое побоище», Владимира Потресова, в Самолве с 10-летним юбилеем, который состоялся в пятницу, 22 апреля.

Михаил Ведерников подчеркнул, что музей в Гдовском районе заслуживает особого внимания. Так, в настоящее время там представлены несколько экспозиций, которые посвящены истории Ледового побоища и грандиозной научной экспедиции, которая проводилась в 1950-1960-х годах.

«Там есть и небольшой кинозал, где можно посмотреть достаточно редкий фильм Виталия Мельникова о работе всесоюзной научной экспедиции, снятый в 1958-м году», – отметил губернатор региона.

Он также сообщил, что экспозиция музея «Ледовое побоище» в Самолве постоянно пополняется. В этом принимают активное участие Центр подводного археологического наследия РАН и Российское географическое общество.

«В этом году они проведут новые экспедиции, и по их завершению музей наверняка пополнится новыми экспонатами. Если кто-то ещё не был в Самолве – обязательно запланируйте поездку, и в свой план включите посещение музея. Это того стоит», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.