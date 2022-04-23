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Общество

На могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове установят подсветку

23 апреля 2022 года, 09:52

Подсветку установят на могиле Неизвестного солдата, которая расположена на площади Победы в Пскове. До 30 ноября текущего года памятник также приведут в нормативный вид, сообщил глава городской администрации Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове установят подсветку

Фото со страницы Бориса Елкина в соцсети «ВКонтакте»

По его словам, в рамках контракта будут отремонтированы площадки и ступени могилы Неизвестного солдата. В частности, специалисты произведут демонтаж железобетонных плит покрытий, гранитных ступеней, мощений из камня, бетонных опорных блоком, металлических обрамлений в виде звезды газовой горелки и металлоконструкций. После этого на памятнике будут установлены новые элементы. Глава администрации Пскова отметил, что материалы, у которых не нарушена целостность, будут использованы.

Борис Елкин также сообщил еще об одной задумки. Так, мемориальный комплекс по замыслу его автора, Всеволода Смирнова, должен был иметь подсветку. «Хотим восстановить историческую справедливость и сделать так, как задумывал выдающийся псковский архитектор-реставратор, которому в этом году исполнилось бы 100 лет», – подчеркнул глава администрации Пскова.

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