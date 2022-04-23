На могиле Неизвестного солдата на площади Победы в Пскове установят подсветку

Подсветку установят на могиле Неизвестного солдата, которая расположена на площади Победы в Пскове. До 30 ноября текущего года памятник также приведут в нормативный вид, сообщил глава городской администрации Борис Елкин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в рамках контракта будут отремонтированы площадки и ступени могилы Неизвестного солдата. В частности, специалисты произведут демонтаж железобетонных плит покрытий, гранитных ступеней, мощений из камня, бетонных опорных блоком, металлических обрамлений в виде звезды газовой горелки и металлоконструкций. После этого на памятнике будут установлены новые элементы. Глава администрации Пскова отметил, что материалы, у которых не нарушена целостность, будут использованы.

Борис Елкин также сообщил еще об одной задумки. Так, мемориальный комплекс по замыслу его автора, Всеволода Смирнова, должен был иметь подсветку. «Хотим восстановить историческую справедливость и сделать так, как задумывал выдающийся псковский архитектор-реставратор, которому в этом году исполнилось бы 100 лет», – подчеркнул глава администрации Пскова.