Пасхальная ярмарка продлится в Пскове до 24 апреля

Пасхальная ярмарка в Детском Парке в Пскове продлится три дня, с 22 по 24 апреля, с 10:00 до 19:00. Об этом глава администрации города Борис Елкин сообщил в своем Телеграм-канале.

«В стилизованных деревянных домиках расположились местные ремесленники. Товары – самые разные: изделия из дерева и глины, вязаная игрушка, куклы-травницы, украшения, гастрономические сувениры: вяленая и копченая рыбка, колбасы, паштеты», – поделился Борис Елкин.

Символика Светлого Христова Воскресения украшает ярмарочное пространство. На входе в городок расположена курочка в стогу сена. Пасхальные яйца на домиках раскрасили ученики псковской Детской школы искусств.

По словам Бориса Елкина, в Пасху в парке появятся горки для традиционного катания яиц трех уровней: для малышей, школьников и взрослых.

Помимо этого, установят шатер, в котором будут проводить мастер-классы по изготовлению пасхальных открыток, игрушек и росписи деревянных яиц. Также с интерактивной программой с 12:00 до 15:00 выступят два народных коллектива.