Михаила Ведерникова попросили увековечить братское захоронение в деревне Кирово Псковского района

Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ходе личного приема граждан попросили увековечить братское захоронение в деревне Кирово Псковского района. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

С просьбой об оказании содействия в выполнении работ, которые связаны с увековечением памяти более 1 тыс. 400 погибших при защите Отечества на братском захоронении, к Михаилу Ведерникову обратилась жительница деревни Кирово Лариса Вихрова. Она отметила, что в настоящее время остается множество списков погибших, которые не увековечены. Лариса Вихрова также подчеркнула, что для этого необходимы денежные средства, которые отсутствуют у волости.

Михаил Ведерников, в свою очередь, сообщил, что по линии Псковского района предусмотрены необходимые средства, и, кроме того, уже работает федеральная программа.

По словам главы муниципалитета Натальи Федоровой, местные жители активно помогают в увековечение имен. Так, за последнее время в районе были увековечены еще 336 имен. На эти цели из федерального бюджета выделено 753 тыс. рублей, из регионального – порядка 150 тыс. рублей, из местного – 142 тыс. рублей.

Аукцион на изготовление плит для братского захоронения в деревне Кирово, как отметила Наталья Федорова, будет подписан уже сегодня. «Давайте договоримся, чтобы ко Дню освобождения Псковского района работа была завершена», – подчеркнул глава региона Михаил Ведерников.

В ходе личного приема граждан 22 апреля губернатор Псковской области также поручил привести в порядок к 1 мая братскую могилу красноармейцев в Невельском районе. О необходимом благоустройстве и ремонте воинского захоронения «Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 гг.» Михаилу Ведерникову рассказала жительница деревни Чернецово Наталья Андреева.

Она отметила, что на данном захоронении ремонтные работы не проводились с 1960-х годов, из-за чего оно приобрело неприглядный вид. «Всё зарастает травой и обветшало. Хочется, чтобы привели могилу в достойный вид. Списки погибших уже не прочитать, всё потрескалось», – отметила женщина.

Глава Невельского района Олег Майоров сообщил Михаилу Ведерникову, что до 1 мая на захоронении в деревне Чернецово, которое является объектом культурного наследия, планируют сделать косметический ремонт, а в 2023 году будет проведен капитальный ремонт, на который потребуется порядка 2,5 млн рублей.

Губернатор Псковской области поручил провести первоочередные работы на захоронении до 1 мая и предоставить ему фотоотчет с перечнем выполненных работ. «Подготовьте план с привязкой к датам, а мы поможем, чтобы на 2023 год были предусмотрены федеральные средства на всё необходимое», – подчеркнул Михаил Ведерников.