Мизулина: Зарубежные IT-разработчики не хотят создавать безопасный контент для детей

Зарубежные разработчики приложений и игр не хотят создавать безопасный контент для детей и готовы жертвовать их безопасностью ради получения сверхприбыли. Об этом заявила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, передает издание «Газета.ru».

По её словам, иностранные IT-гиганты, в частности, американские, не планируют заниматься отслеживанием опасного контента, который может повлиять на психику ребёнка, на «детских версиях» взрослых интернет-сервисов.

Екатерина Мизулина подчеркнула, что наличие функции автоматического воспроизведения в одном из сервисов позволяло алгоритму запускать рекламные ролики различных диет и видео, которые призывали детей к самоубийству.

Директор Лиги безопасного интернета также уточнила, что основной целью создания приложений является получение прибыли. «В погоне за ней корпорации стремятся как можно сильнее привязать к себе пользователей, и дети, увы, слишком часто становятся легкими жертвами манипулятивного дизайна и недостаточной модерации», – сказала Екатерина Мизулина.

Российские программы и игры, как отметила директор Лиги безопасного интернета, в свою очередь способны заменить опасный и небезопасный контент в интернете, который создают зарубежные разработчики.