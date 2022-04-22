Порядка 500 полицейских обеспечат безопасность в Пскове на майских праздниках

Безопасность на майских праздника в Пскове обеспечат порядка 500 сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Меры по предупреждению экстремизма и террористических проявления в ходе подготовки и проведения праздничных мероприятий, которые пройдут в мае и будут посвящены 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обсудили на антитеррористической комиссии под председательством главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Перед майскими праздниками полицейские, кинологи и взрывотехники обследуют места массового пребывания людей на наличии взрывных устройств и взрывчатых веществ. С общественных территорий, которые будут задействованы в праздничных мероприятиях, эвакуируют мусорные контейнеры, бесхозный транспорт и иные предметы, которые могут содержать потенциальную угрозу.

В администрации города сообщили, что для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка в Пскове в праздничные дни, 1 и 9 мая, будут задействованы порядка 500 сотрудников правоохранительных органов, а также работники частных охранных организаций и свыше 70 дружинников.

Кроме того, на майских праздниках на территории Октябрьского проспекта и площади Ленина и в Зеленом Театре в Ботаническом саду организуют контрольно-пропускные и досмотровые пункты с использование ручных и стационарных металлодетекторов.

Для фиксации и контроля правонарушений в Пскове сотрудниками правоохранительных органов также будут использоваться аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» и специальная аппаратура.