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Общество

22 апреля в Пскове откроется пасхальная ярмарка

21 апреля 2022 года, 19:03

22 апреля в Детском парке в Пскове начнет работать пасхальная ярмарка. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира на своей странице в «ВКонтакте».

22 апреля в Пскове откроется пасхальная ярмарка

По его словам, в парке помимо ярмарки пройдут и другие интерактивные мероприятия.

«Всех горожан приглашаем в выходные в Детский парк, чтобы Пасху провести на природе, посетить городские парки и общественные пространства», – призвал Борис Елкин.

По мнению главы администрации Пскова, ярмарка является хорошим подспорьем. «Будем продолжать проводить ярмарки на территории города», – заявил он.

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