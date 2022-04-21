22 апреля в Пскове откроется пасхальная ярмарка

22 апреля в Детском парке в Пскове начнет работать пасхальная ярмарка. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин во время прямого эфира на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, в парке помимо ярмарки пройдут и другие интерактивные мероприятия.

«Всех горожан приглашаем в выходные в Детский парк, чтобы Пасху провести на природе, посетить городские парки и общественные пространства», – призвал Борис Елкин.

По мнению главы администрации Пскова, ярмарка является хорошим подспорьем. «Будем продолжать проводить ярмарки на территории города», – заявил он.