Псковский эксперт по недвижимости дал советы о том, как определить цену при продаже квартиры

По его словам, любой товар нужно предлагать с точки зрения целевой аудитории. Так, недорогая трехкомнатная квартира в панельном доме с простым ремонтом, по его словам, больше всего нужна семье с одним или двумя детьми со средними доходами. В связи с этим необходимо учитывать наличие во дворе детской и спортивной площадок, близко ли расположен детский сад, должен ли ребенок переходить автомобильную дорогу по пути в школу, есть ли рядом бассейн или спортивная школа и т.д.

«Дальше следуют вопросы о техническом состоянии квартиры, сантехнике, наличии мебели на кухне и т.д. И чем больше положительных ответов на эти вопросы, тем дороже может быть квартира. А похожая квартира даже с более дорогим ремонтом, но в другой локации, в которой рядом нет школы, двор очень маленький и весь забит автомобилями, может оказаться без покупателей. И для ее продажи придется снижать цену», – поделился Андрей Шубарцов.

Опытные агенты по недвижимости готовят сравнительно-маркетинговый анализ конкурентов (СМАК). Андрей Шубарцов отметил, что данный инструмент является простым и эффективным. В таблицу в Excel заносят информацию о технических параметрах квартир, продающихся в той или иной локации – год постройки, материал стен, этажность, качество ремонта, общая площадь квартиры и остальных помещений, затем обозначается транспортная доступность, наличие магазинов, школ, детсадов и прочей инфраструктуры, также указывается, какой вид из окон, законность перепланировок и т.д.

В таблице содержится информация о квартирах, которые продаются, а также которые уже были проданы. Андрей Шубарцов рассказал, что цены в объявлениях чаще всего завышают, поэтому квартиры не покупаются долгое время. В данном вопросе важно учитывать прошлый опыт – фактические цены из договоров. «В основу берется как статистика продаж за последние 12 месяцев в агентстве недвижимости, так и предоставляемая Сбербанком», – пояснил спикер,

По мнению эксперта, СМАК дает возможность достаточно точно определить наиболее адекватную рынку стартовую цену продажи квартиры, а также привлечь потенциальных покупателей, организовать показы и переговоры и в дальнейшем выбрать покупателя, который предложит наиболее выгодные условия.

Подробнее о том, как определить стоимость квартиры, читайте в материале Псковского агентства информации.