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Общество

В Пскове закрываются консульство Латвии и канцелярия генконсульства Эстонии

21 апреля 2022 года, 13:45

Россия закрывает консульство Латвии и канцелярию генерального консульства Эстонии в Пскове. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МИД РФ. Все сотрудники консульств Эстонии, Латвии и Литвы объявляются персонами нон грата.

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что решение об отзыве согласия на деятельность консульств было принято на основе принципа взаимности и с учетом оказания властями Эстонии, Латвии и Литвы военной помощи киевскому режиму, а также покрывательства с их стороны преступлений, которые совершают украинские националисты против мирного населения Донецкий и Луганской народных республик и Украины.

В ведомстве добавили, что на территории Российской Федерации будут закрыты генеральные консульства Эстонии, Латвии и Литвы в Санкт-Петербурге, консульство Латвии и канцелярия генерального консульства Эстонии в Пскове.

«Главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами Российской Федерации консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми», – сообщили в Министерстве иностранных дел России.  

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