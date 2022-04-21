Псковские турфирмы готовы помочь отправить школьников в загородные лагеря. Как сообщила председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова, организацией летнего детского отдыха в регионе занимается региональный Центр детского отдыха и оздоровления, но туроператоы готовы помочь с приобретением путевок в оздоровительные лагеря за пределами Псковской области.

Однако родителям нужно учесть, что стоимость таких путевок будет от 40 до 75 тысяч за одну смену. Но при этом сэкономить поможет программа детского туристического кешбэка. Участие в этой программе позволит немного снизить достаточно высокую цену путевки.

По словам Светланы Барановой, отдых в загородных лагерях - это интересный и полезный опыт, поскольку у детей будет возможность заняться творчеством или «погрузиться в дебри иностранного языка».

Кроме того, у многих турфирм есть запросы на туры для родителей с детьми. «Это определенная категория туристов. Программы для них дополняются мастер-классами или театрализованной частью», - рассказала менеджер по приему и детскому отдыху туроператора «Славянский тур» Татьяна Булатова.

Подробнее об экскурсиях для школьников читайте здесь>>>