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Общество

На асфальтирование двух улиц в Бежаницах направят порядка 11 млн рублей

21 апреля 2022 года, 11:12

Порядка 11 млн рублей выделят на асфальтирование улиц Красавцева и Аэродромной в Бежаницах. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 21 апреля заявил Бежаницкого района Сергей Михеев.

На асфальтирование двух улиц в Бежаницах направят порядка 11 млн рублей

Он также сообщил, что в связи с возросшей интенсивностью движения по автомобильной дороге в направлении из Бежаниц к Порхову появилась необходимость в проведении на ней необходимых ремонтных работ. «Мы думаем, что этот вопрос тоже решим в ближайшей перспективе», – подчеркнул Сергей Михеев.

Кроме того, глава муниципалитета поделился, что дорожный ремонт в Локнянском, Пушкиногорском и Новоржевском районах выполнял бежаницкий филиал «Автодора». Это стало возможным благодаря вновь заработавшему в муниципалитете асфальтовому заводу.

Сергей Михеев также отметил, что Бежаницкий район старается ремонтировать не только гравийные дороги, но и асфальтовые, для того «чтобы местные жители видели, что они не забыты».

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