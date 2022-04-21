Четыре ребёнка пострадали от укусов клещей в Псковской области за неделю

За прошедшую неделю, с 14 по 20 апреля, в Псковской области от укусов клещей пострадали 17 человек, из которых четыре ребёнка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

В ведомстве сообщили, что первый укус клеща в Псковской области в текущем году зафиксировали 31 марта у пятилетнего ребёнка в деревне Капустино Палкинского района, в 2021 году первый случай зарегистрировали 3 апреля в Дедовичском районе.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области также отметили, что на данный момент количество обращений граждан по поводу присасывания клещей по сравнению со среднемноголетними недельными данными снизилось на 93,3%, детей – на 93,8%. В частности, с начала сезона в регионе среди взрослых зафиксировали 18 случаев укуса клещей, среди детей – пять.

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего 2021 года в Псковской области в три раза снизилось количество взрослых и детей, которые обращались в травмпункт с укусами клещей.

В ведомстве также сообщили, что вакцинацию и ревакцинацию против клещевого вирусного энцефалита с января по март текущего года на данный момент прошли 898 псковичей. С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» исследовали шесть клещей, которые были сняты в пострадавших, из них за прошедшую неделю – шесть.

Всех их исследовали на иксодовый клещевой боррелиоз, клещевой вирусный энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека, а также моноцитарный эрлихиоз человека. По результатам исследования было выявлено, что пораженной клещей иксодовым клещевым боррелиозом составила 33,3%.

В Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили, что в настоящее время удаление клещей в Пскове проводится в травматологических пунктах. Кроме того, в областном центре и в Великих Луках на данный момент открыты пункты, в которых можно провести исследование клещей на клещевые инфекции.