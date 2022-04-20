Псковские экипажи присоединятся к профсоюзному автопробегу в честь 1 мая

Псковский областной совет профсоюзов примет участие во Всероссийском автопробеге, посвященном Празднику Весны и Труда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

29 апреля в 16 часов на Октябрьской площади у памятника княгине Ольге состоится митинг-концерт, где буден дан старт экипажам псковской профсоюзной команды.

Автопробег организован Федерацией Независимых Профсоюзов России в поддержку действий руководства страны и пройдет под лозунгами «ZА МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!». Маршрут автопробега: Псков – Санкт-Петербург – Москва – Воронеж – Волгоград.

Председатель псковского облсовпрофа Игорь Иванов пригласил псковичей прийти на первомайский митинг-концерт и своим активным участием поддержать профсоюзный автопробег.

«Этот автопробег покажет всему миру нашу поддержку президента России Владимира Путина и всех, кто принимает сейчас участие в специальной военной операции», - сообщил Игорь Иванов.

Финиширует Всероссийский автопробег 9 мая в Волгограде.