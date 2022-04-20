Дети, прибывшие в группе беженцев с Украины, учатся в невельской школе

Дети, которые прибыли в Псковскую область в составе группы беженцев с Украины, ДНР и ЛНР, учатся в невельской школе, рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Об этом сообщает Псковское агентство информации.

По словам губернатора, всех детей отправили в школу, они учатся во вторую смену. «Пересечения с местными детьми нет. Это сделано для того, чтобы у преподавателей была возможность оценить реальный уровень знаний», – объяснил Михаил Ведерников.

Дальше детей планируется отправить в общие классы или адаптировать под школьную образовательную программу, чтобы они могли получить аттестаты с итоговыми оценками.

Кроме того, губернатор отметил, что в настоящий момент региональное управление МВД ведет работу для обеспечения безопасности беженцев и оформления необходимых документов, чтобы прибывшие могли получать полагающиеся им выплаты, сообщает официальный Телеграм-канал региона. Также беженцам помогают восстанавливать документы для трудоустройства.

«Вчера была проведена нашим профильным комитетом ярмарка вакансий, где было больше 600 различных профессий предложено. Люди достаточно активно с этой информацией знакомятся, из пришедших 150 человек 40 уже ждут документы, чтобы получить возможность трудоустроиться», – рассказал глава региона.

Губернатор приехал в Невельский район 20 апреля, чтобы посмотреть, как разместились беженцы с Украины, ДНР и ЛНР.

Ранее около 400 вынужденных переселенцев разместили в санатории «Голубые озёра» в Невельском районе. Прибывшие в Псковскую область беженцы смогут получить российское гражданство.