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Общество

Михаил Ведерников посетил пункт временного размещения беженцев в Невельском районе

20 апреля 2022 года, 14:29

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приехал в Невельский район, чтобы увидеть, как разместились беженцы с Украины, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Глава региона заявил, что прибыл в район для того, чтобы понять, какие есть проблемные моменты в размещении вынужденных переселенцев.

«Я доволен работой всех соответствующих служб, люди приехали испуганные, изможденные. Многие детки даже не вели себя как дети, а как взрослые: ходили с мамами за ручку и молчали. Сейчас детскую комнату слышно со всех этажей санатория», – заявил губернатор. Он также сообщил, что прибывшим оказали максимальную помощь и заботу.

По словам главы региона, людям оказывали необходимую медицинскую помощь уже со дня прибытия. Так, Михаил Ведерников сообщил, что несколько человек отправили в медучреждения области, два пожилых человека уехали в интернат, и ещё два планируют туда отправиться.

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