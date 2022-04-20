Михаил Ведерников посетил пункт временного размещения беженцев в Невельском районе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приехал в Невельский район, чтобы увидеть, как разместились беженцы с Украины, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Глава региона заявил, что прибыл в район для того, чтобы понять, какие есть проблемные моменты в размещении вынужденных переселенцев.

«Я доволен работой всех соответствующих служб, люди приехали испуганные, изможденные. Многие детки даже не вели себя как дети, а как взрослые: ходили с мамами за ручку и молчали. Сейчас детскую комнату слышно со всех этажей санатория», – заявил губернатор. Он также сообщил, что прибывшим оказали максимальную помощь и заботу.

По словам главы региона, людям оказывали необходимую медицинскую помощь уже со дня прибытия. Так, Михаил Ведерников сообщил, что несколько человек отправили в медучреждения области, два пожилых человека уехали в интернат, и ещё два планируют туда отправиться.