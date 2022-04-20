Псковичей приглашают присоединиться к региональному антинаркотическому добровольчеству

К антинаркотическому добровольчеству Псковской области приглашают присоединиться жителей региона, сообщили «Псковской правде».

Антинаркотическое добровольчество является важным направлением волонтерской деятельности. Данное движение объединяет молодежь, которая желает предотвратить распространение на территории Псковской области психоактивных веществ, а также готова информировать общественность о последствиях употребления наркотиков и пропагандировать творчество, спорт и здоровый образ жизни.

Выстраивать тесные взаимоотношения с молодежью помогают волонтеры, которые также являются незаменимыми помощниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в профилактической деятельности.

В настоящее время у Антинаркотического добровольчества Псковской области есть своя страница в социальной сети «ВКонтакте», где публикуется вся самая актуальная и нужная информация по данному направлению волонтерской деятельности.