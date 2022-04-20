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Общество

С 26 апреля в Псковской области стартует региональный чемпионат «Абилимпикс»

20 апреля 2022 года, 13:47

Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет в Псковской области с 26 по 29 апреля. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации, профориентационная, конкурсная, деловая и выставочная программы чемпионата будут проведены в очном формате.

Площадки регионального чемпионата «Абилимпикс» в конце апреля развернутся в Пскове и в Порхове. Свое мастерство в 19 компетенциях продемонстрируют Центр специального образования №1, Псковский медицинский колледж, Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса, Псковский политехнический колледж, Псковская региональная общественная благотворительная организация «Росток», а также Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца.

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступают областной Центр развития движения «Абилимпикс» и комитет по образованию Псковской области при поддержке АНО «Россия – страна возможностей» и Национального центра «Абилимпикс».

Финал национального чемпионата «Абилимпикс» традиционно пройдет в Москве.

В администрации Псковской области напомнили, что чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью продемонстрировать уровень владения компетенциями, в частности, перед потенциальным работодателям, и определиться с будущими профессиями. В регионе подобные чемпионаты проходят ежегодно,  начиная с 2016 года.

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