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Спорт / Арена

Строящийся скейт-парк на берегу реки Великой в Пскове займёт 800 квадратных метров

20 апреля 2022 года, 12:30

На берегу реки Великой в Пскове в районе улицы Никольской началось строительство первого в городе скейт-парка. Его площадь составит 800 квадратных метров, рассказала «Псковской правде» директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова.

Строящийся скейт-парк на берегу реки Великой в Пскове займёт 800 квадратных метров
На фото: строительство скейт-парка
Фото Андрея Степанова

На данный момент подрядчик завершил работы по очистке территории и приступил к её выравниванию. Затем начнётся монтаж конструкций. Все они, отметила Ольга Черкасова, будут выполнены из материалов, которые позволят пользоваться парков круглогодично.

В разработке наполнения парка принимали участие псковские скейтеры. Они уже выезжали и на строительную площадку.

Объект должен быть сдан к 30 июня.

Подробнее о строительстве скейт-парка и других объектов на берегу реки Великой читайте здесь>>>

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