Четырех псковичей наградили медалью «За заслуги перед Псковом»

Медалью «За заслуги перед Псковом» наградили четырех псковичей. Об этом глава города Елена Полонская сообщила в своем Телеграм-канале.

Почетная награда была вручена члену городской организации «Федерация футбола города Пскова» Владимиру Косогову, директору псковской школы №12 Виктору Аксёнову, заведующей кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии псковской городской больницы Ирине Вязьменовой, а также председателю организации «Федерация гребного спорта» Константину Чижову.

Торжественная церемония прошла 19 апреля в преддверии Дня местного самоуправления в городском культурном центре Пскова.

Елена Полонская также подчеркнула, что на награждении благодарственные письма за добросовестный труд по развитию местного городского самоуправления также получили помощники депутатов по городским округам.