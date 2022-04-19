До конца августа в Пскове планируют завершить строительство жилого дома на Завеличенской, 28

Строительство многоквартирного дома на Завеличенской, 28 в Пскове планируют завершить до конца августа. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в новом видео рубрики «Тема». Его он опубликовал в своем Телеграм-канале.

Михаил Ведерников напомнил, что компания «Псковжилстрой» по плану должен был сдать жилой дом на улице Завеличенской еще в ноябре прошлого года, однако этот срок был перенесен, что вызвало обеспокоенность жильцов. По словам губернатора, в 2019-2020 годах застройщик одновременно начал строительство сразу четырех домов на данной улице.

«Сначала рынок залихорадило от ковида, а теперь – из-за санкций и ограничений. В результате собственных средств «Псковжилстроя» хватило только на три объекта. Они строятся в соответствии с графиком. А вот с домом на Завеличенской, 28 требуется дополнительная помощь», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор региона подчеркнул, что срок разрешения на строительство жилого дома уже был продлен до июля 2022 года. Однако он уточнил, что исходя из детального анализа ситуации, этот срок вновь придется продлевать.

Кроме того, по словам Михаила Ведерникова, в настоящее время уже проработан план, который позволит завершить строительство дома на улице Завеличенской в ближайшее время. Так, при поддержке администрации Псковской области компания «Псковжилстрой» до 20 апреля привлечет 50 млн рублей, которые будут направлены на финансирование работ по внутренней и наружной отделке и кровле, а также прокладки инженерных сетей.

«В мае из своих средств застройщик направит ещё 30 млн рублей на закупку лифтов и установку окон. Мы прорабатываем механизмы поддержки, по которым направим застройщику средства на благоустройство, закупку и установку газового оборудования. Порядка 50 млн рублей будет на эти цели направлено летом», – отметил губернатор.

Глава региона также уточнил, что подрядчики на все виды работ уже определены. Завершить строительство жилого дома на Завелической, 28 планируют до конца августа текущего года. ««Псковжилстрой» свою стратегию работы, конечно, скорректирует, чтобы больше не оказываться в такой ситуации и не подводить людей. Перенастройка его работы уже идет. Этот вопрос взял на личный контроль», – подчеркнул Михаил Ведерников.