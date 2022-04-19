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Общество

Состоялись похороны уроженца Псковской области, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса

19 апреля 2022 года, 08:20

Состоялись похороны еще одного уроженца Псковской области, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Состоялись похороны уроженца Псковской области, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса

Фото из Телеграм-канала Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб гвардии младший сержант Вадим Харитонов.

«Похороны состоялись сегодня. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы вместе! Вечная память», – отметил Михаил Ведерников.

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