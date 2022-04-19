Состоялись похороны уроженца Псковской области, погибшего в ходе спецоперации по защите Донбасса

Состоялись похороны еще одного уроженца Псковской области, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Состоялись похороны еще одного уроженца Псковской области, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб гвардии младший сержант Вадим Харитонов.
«Похороны состоялись сегодня. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Мы вместе! Вечная память», – отметил Михаил Ведерников.