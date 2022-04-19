Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году

В 2024 году в Псковской области запустят комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью 250 тыс. тонн в год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.



Развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Псковской области, а также сам инвестиционный проект строительства комплексного объекта, в частности, его структурирование, обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Михаил Ведерников. «В рамках данной концессии будут созданы комплекс по переработке отходов, включающий в себя, в том числе, сортировку и компостирование мощностью 250 тысяч тонн в год, а также объект размещения отходов мощностью 125 тысяч тонн в год», – отметил Денис Буцаев.