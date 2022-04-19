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Экономика / Промышленность

Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году

19 апреля 2022 года, 08:55

В 2024 году в Псковской области запустят комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью 250 тыс. тонн в год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Российского экологического оператора.

Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году

Фото Дарьи Хватковой

Развитие инфраструктуры обращения с ТКО в Псковской области, а также сам инвестиционный проект строительства комплексного объекта, в частности, его структурирование, обсудили генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор региона Михаил Ведерников.

«В рамках данной концессии будут созданы комплекс по переработке отходов, включающий в себя, в том числе, сортировку и компостирование мощностью 250 тысяч тонн в год, а также объект размещения отходов мощностью 125 тысяч тонн в год», – отметил Денис Буцаев.

Завод по переработке отходов запустят в Псковской области в 2024 году

Фото Российского экологического оператора

Гендиректор Российского экологического оператора также подчеркнул, что общий объем инвестиций в проект превысит 3 млрд рублей. Финансирование, по его словам, на 95% будет осуществляться за счет средств РЭО при помощи выпуска облигаций, остальные 5% профинансирует инвестор.

Комплексный объект по обращению с твёрдыми коммунальными отходами планируют запустить на территории Псковской области в 2024 году. Строительство завода позволит региону полностью закрыть свои потребности, так как все отходы будут поступать непосредственно на него.

В ближайшее время для продолжения работы Псковская область и Российский экологический оператор подпишут дорожную карту о реализации проекта.

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