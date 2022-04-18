DX-экспедицию в псковский анклав Дубки готовят радиолюбители региона. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального отделения Союза радиолюбителей России Сергей Быков.

Он пояснил, что в ходе так называемых «DX-экспедиций» радиолюбители «едут в отдаленный уголок Земли», чтобы оттуда проводить сеансы радиосвязи. «Это очень увлекательное и почетное дело, на их финансирование радиолюбители со всего мира жертвуют деньги, так как это очень дорогостоящие мероприятия», - рассказал Сергей Быков.

По его словам, члены Псковского областного отделения Союза радиолюбителей прорабатывают вопрос об экспедиции в псковский анклав, деревню Дубки. По суше деревня окружена территорией Эстонии, из России добраться туда можно только по воде. «Если пограничники пустят — поедем», - пояснил глава регионального отделения СРР.

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18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя: праздник тех, кто увлекается любительской радиосвязью, радиоспортом, конструированием электронной аппаратуры.