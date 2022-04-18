DX-экспедицию в псковский анклав Дубки готовят радиолюбители региона. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального отделения Союза радиолюбителей России Сергей Быков.
DX-экспедицию в псковский анклав Дубки готовят радиолюбители региона. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на председателя регионального отделения Союза радиолюбителей России Сергей Быков.
По его словам, члены Псковского областного отделения Союза радиолюбителей прорабатывают вопрос об экспедиции в псковский анклав, деревню Дубки. По суше деревня окружена территорией Эстонии, из России добраться туда можно только по воде. «Если пограничники пустят — поедем», - пояснил глава регионального отделения СРР.
С полным текстом статьи «Самые человеческие отношения». Чем привлекает радиоэфир в эпоху интернета?» можно на сайте «АиФ-Псков».
18 апреля отмечается Всемирный день радиолюбителя: праздник тех, кто увлекается любительской радиосвязью, радиоспортом, конструированием электронной аппаратуры.