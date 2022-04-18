Стартовал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Целью мероприятия является комплексное развитие IT-отрасти.

С мая по ноябрь 2022 года пройдет 25 региональных чемпионатов, каждый из которых будет длиться 25 дней; восемь окружных хакатонов, которые продлятся 48 часов, а также три общероссийских онлайн-чемпионата. Помимо этого, для всех желающих запланировано 25 лекций и мастер-классов. Для участников все подготовленные мероприятия будут бесплатными.

«Лекции и мастер-классы от экспертов отрасли будут полезны студентам, изучающим тему искусственного интеллекта и другие смежные области, а также будущим молодым специалистам в возрасте от 14 лет и начинающим разработчикам, которые планируют посвятить свою жизнь разработке решений на основе искусственного интеллекта», – отметил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

Конкурс ставит перед собой масштабные и амбициозные цели – проект создан для поддержки высокотехнологичных направлений науки, поиска разработок для решения социально-экономических задач бизнеса и государства, формирования сообщества высококвалифицированных IT-специалистов.

В дальнейшем это поможет осуществить «цифровой прорыв», достигнуть качественно нового уровня развития, а также обеспечить цифровой суверенитет и информационную безопасность России.

Подобные мероприятия являются эффективный механизмом коммуникации бизнеса и власти с молодыми специалистами, которые благодаря проекту могут проявить себя, приобрести новые знания, а также единомышленников и наставников. Также этио механизм социального лифта.

Профессионалы и владельцы IT-бизнеса смогут продвинуть свой бренд, а также найти новых сотрудников.

Результаты от первого опыта проведения подобных мероприятий в России уже есть. Хакатон 2021-го года в Нижнем Новгороде дал стимул к цифровому развитию.

Данный проект появился в появился при объединении конкурсов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту», собравших в прошлом году суммарно более 100 тыс. участников.

Мероприятие реализуется в рамках Федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».